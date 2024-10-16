新DCユニバース（DCU）第1章『Gods and Monsters』で製作されるラインナップが発表されて以来、映画『スーパーマン（原題）』やアニメシリーズ「クリーチャー・コマンドー（原題）」などの最新情報は届いているが、その他については進捗状況が不明な作品が多い。そんななか、DCUで共同CEOを務めるジェームズ・ガンが、現状が不透明な作品の将来について重要なメッセージを