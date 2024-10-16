いたずらキュートな表情が可愛い『パンダコパンダ』の前髪クリップが登場♪ぷっくり立体的な存在感ばっちり、バッグなどに付けても良さげなアイテムです！☆表情豊かなパンダたちの前髪クリップ（写真6点）＞＞＞『パンダコパンダ』は、パンダブーム真っ只中の1972年に劇場公開された、宮崎駿＆高畑勲コンビによるオリジナル中編アニメーション。天真爛漫な女の子・ミミ子とパンダ父子の奇妙で楽しい家族生活を生き生きとユーモ