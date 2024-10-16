米大リーグ（MLB）・ドジャースの専属カメラマン、ジョン・スーフー氏が日本時間16日、自身のインスタグラムを更新し、リーグ優勝決定シリーズ第2戦に臨んだ大谷翔平ら選手の様子を公開した。【写真あり】専属カメラマンが貴重な姿を紹介！大谷翔平の“頼もしい”バックショットなどスーフー氏は「The SooHoo Scrapbook 10/14/24-NLCS Game Two NYM 7, LAD 3」とつづり、本拠地で行われたメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第2