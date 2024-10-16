[１５日 ロイター] - 韓国サムスン電子のインド現地法人は１５日、南部タミルナド州チェンナイ近郊にある工場で、従業員が１カ月余りに及んだストライキの打ち切りを決めた、と明らかにした。労働組合「ＣＩＴＵ」に支援された従業員１０００人強が、賃上げと組合の承認を求めて９月９日から工場近くで抗議活動を続けていた。近年インドで発生したストとしては最大級の規模だった。インド現地法人は、ＣＩＴＵによるスト終結呼