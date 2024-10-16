Koh Gui Qing[ニューヨーク １５日 ロイター] - 世界的な資産運用担当者は、一部の中国株に値ごろ感があるとみなしているが、米大統領選を巡る不確実性を理由に買い出動は控えている――。米大手公的年金カリフォルニア州教職員退職年金基金（カルスターズ）の最高投資責任者を６月末に退任したクリストファー・エイルマン氏はこうした見方を示した。エイルマン氏は先週、有力投資家グループ「３００クラブ」の定期会合で進行