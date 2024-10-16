【モデルプレス＝2024/10/16】Hey! Say! JUMP・有岡大貴と俳優の中川大志が、16日放送の日本テレビ系バラエティー番組「世界頂グルメ」（毎週水曜よる10時〜）にVTR出演。“親友コンビ”でスペイン・バルセロナを満喫する。【写真】JUMP有岡大貴＆中川大志、海外2人旅で涙目に◆有岡大貴＆中川大志、親友コンビで初の海外旅「世界を旅し地元メシを頂くことで、言葉の壁を越え世界とつながることを目指す」同番組は今回、ハワイとス