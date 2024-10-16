【本日の見通し】ドル円は１５０円トライの意識が継続するか 月曜日に149円98銭まで付けたドル円。昨日は調整ムードが広がり、一時148円台を付ける展開となった。もっともその後149円台半ば超えまで買われるなど、下がると買いが出る流れ。昨日の下げは連休中に上昇した流れを受けての、本邦実需筋の売りなども入っていたと見られており、そうした売りが一巡した中で150円トライの流れが強まるかどうかが注目される