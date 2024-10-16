東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値149.20高値149.84安値148.85 150.73ハイブレイク 150.29抵抗2 149.74抵抗1 149.30ピボット 148.75支持1 148.31支持2 147.76ローブレイク ユーロドル 終値1.0893高値1.0917安値1.0882 1.0948ハイブレイク 1.0932抵抗2 1.0913抵抗1 1.0897ピボット 1.0878支持1 1.0862支持2 1.0843ロ&#12