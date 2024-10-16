＜朝鮮日報＞北京義線・東海線道路を爆破…南北関係の道断絶＜東亜日報＞北が南北連結道路爆破軍事境界線１０メートル手前でこれ見よがしに＜中央日報＞北軍事境界線１０メートル前で爆破ショー…京義線・東海線を遮断＜ハンギョレ＞北南北和解象徴する２道路をついに爆破＜京郷新聞＞南北交流の象徴完全に途絶えた…北が道路爆破＜毎日経済＞中国離れ加速も韓国企業は元気はつらつ＜韓国経済＞６０億ウォンｖｓ３．７