○経済統計・イベントなど ０８：５０日・機械受注 １５：００英・消費者物価指数 １５：００英・小売物価指数 １６：１５日・訪日外国人客数 ２０：００米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２１：３０米・輸出入物価指数 ○決算発表・新規上場など 決算発表：ＷＨＤＣ ※東証スタンダード上場：日水コン ※海外企業決算発表：モルガン・スタンレーほか 出所：MINKAB