１６日の東京株式市場は主力株をはじめ広範囲に売りが優勢となり、日経平均株価は５日ぶりに大幅反落となりそうだ。前日の取引時間中にフシ目の４万円大台を回復したが、大引けは３万９０００円台に押し返されるなど利益確定売り圧力も観測された。きょうはその流れを継いで利食い急ぎの動きが表面化する公算が大きい。前日は欧州時間からリスク回避ムードの強い地合いとなっている。原油先物価格の急落が警戒されるなか、
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