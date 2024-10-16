【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■有岡大貴、ホタルイカ料理を「無限に食べられる！」と絶賛！ 10月16日の日本テレビ『世界頂グルメ』2時間スペシャルは、ハワイとスペインを特集。浮所飛貴（美 少年）、菊地亜美、SHELLY、EXILE TAKAHIRO、夏菜、南果歩をゲストに迎え、“地元メシ”のリポートを観ながらMCのハライチ、佐藤栞里とともに楽しく盛り上がりる。 ■Hey! Say! JUMP有岡大貴＆中川大志がスペイン・バ