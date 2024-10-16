楕円筒形の中空構造によって損傷時の亀裂を最小限に抑える骨の仕組みをヒントに、従来の5倍の耐久性をもつコンクリートを米国の研究者たちが開発した。大量生産できれば公共インフラや建築分野で有効活用できる可能性を秘めている。