「やはり落ち込んでいるようだ」不同意性交と不同意わいせつの疑いで警視庁に書類送検され、所属していた吉本興業からも契約解除された『ジャングルポケット』の斉藤慎二（41）。その余波がメンバー２人にも及んでいる。「仕事中のロケバス内で行われたことにタレントやテレビ関係者は一様にショックを受けています。さらに聞こえてくるのは、ジャンポケのネタ作りを一手に引き受けていた太田博久（40）への同情です。トリオの中で