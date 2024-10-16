人気野球ゲーム「パワフルプロ野球」が第1作発売から30周年を祝した「パワフルプロ野球30周年記念コンサート」が14日、東京・Bunkamuraオーチャードホールで開催された。16人の歴代主題歌シンガーたちが勢ぞろいし、往年のファンから最新作を遊ぶ子供たちまで、多くの人たちを熱狂させた。 【写真多数】トップバッターは最年少謎多き現役女子高生！ 客席には、自身の推しの球団