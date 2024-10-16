ハワイで服役していた日本人の男が死亡 生前は獄中で冤罪を訴えていたFNNプライムオンライン

ハワイで服役していた日本人の男が死亡 生前は獄中で冤罪を訴えていた

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 30年前にハワイで占い師の親子が殺害された事件
  • 殺人の罪で服役中だった59歳男が刑務所内で死亡していたことが分かった
  • 男は獄中から取材を受けるなどして、冤罪を訴えていた
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