10月14日、仲里依紗がInstagramを更新した。【写真】「爆イケ」「かっこよすぎ！」と絶賛の声が寄せれらたコーディネート仲は、自身のInstagramアカウントにて、ラグジュアリーブランド・JIMMY CHOO（ジミー チュウ）と『美少女戦士セーラームーン』のコラボレーションコレクション第2弾のアイテムである、バッグやブーツを着用した個性的なコーディネート姿を披露。そして、「ルナの激かわキラキラバッグとウラヌスのブルーのブー