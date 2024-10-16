1勝1敗となったナ・リーグ優勝決定シリーズは16日（同17日）の第3戦から、舞台をメッツの本拠シティ・フィールドに移して3連戦が行われる。両チームは15日（日本時間16日）、同球場で練習を行った。ドジャースの大谷翔平投手（30）とリーグMVPを争うメッツのフランシスコ・リンドア内野手（30）は第2戦で先頭打者弾を放つなど、今ポストシーズンは打率.235ながら2本塁打で7打点をマーク。会見したリンドアは大谷のプレーで感心