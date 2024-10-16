Stephen Nellis[１５日 ロイター] - 米半導体大手のインテルとアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（ＡＭＤ）は１５日、両社の半導体全体でソフトウエアが動作することを確実にするために「諮問グループ」を結成すると発表した。英同業大手アーム・ホールディングス<ARM.Oに対抗する狙いがある。諮問グループの創設メンバーには米ブロードコム、デル・テクノロジーズ、オラクル、中国のレノボ・グループ（聯想集団）などが