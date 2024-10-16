構想路線 具体化へ「最初の一歩」那須塩原の東北道からまっすぐ太平洋側へ抜ける、新たな高規格道路「北関東北部横断道路」の実現に向けて、水面下での動きが活発になってきました。実現すればどう便利になるのでしょうか。また話はどこまで進んでいるのでしょうか。東関東道の潮来IC（画像：Google Earth）。北関東北部横断道路は、栃木県北部の那須塩原市から、大田原市や茨城県大子町を経由し、高萩市まで達する高規格