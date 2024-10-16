大雨による浸水被害が相次ぐ中、国は水があふれる状況をリアルタイムで把握する新しい仕組みの実証実験を進めています。その名も「ワンコイン浸水センサ」。小型で低コストのマシンが河川の増水などに目を光らせています。 【写真を見る】浸水被害の始まりをいち早く察知 実証実験進む「ワンコイン浸水センサ」【わたしの防災】 ＜東部総局 伊部桜輔カメラマン＞ 「沼津市三園町です。降り続いた雨で、道路に10センチほどの水が