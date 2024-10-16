国際大会「アーノルド・クラシック・ヨーロッパ」がスペイン・マドリードで行われ、ウェルネス部門に転向後、初の世界大会となった大谷美咲（37）が金メダルを獲得、15日に“凱旋帰国”した。大谷が昨年のボディフィットネス部門に続き、今年はウェルネス部門の国際舞台で頂点に立った大谷は「思っていた以上の結果をいただき、びっくりしていますが、とてもうれしいです」と声を弾ませた。ウェルネスは、規定ポーズやウオー