次回モデルはTitanシリーズ！？新しいQWERTYキーボード搭載スマホの存在をUnihertz公式がリーク！中国の深圳を拠点としている端末メーカーのUnihertzは創業8周年を記念し、X（Twitter）やFacebook、Instagramなどのソーシャルメディアにてファンユーザーの投稿を募集し、選ばれたユーザーには公式オンラインショップで利用できる割引ポイント（Hertzポイント）がもらえるキャンペーンを実施していました。すでに、キャンペー