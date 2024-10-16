TWICE・MOMO TWICE・MOMOが先日、都内で行われた「ALLURE K-BEAUTY FAIR in TOKYO」実施記念発表会に出席。「お人形さんをイメージした」と言うように金髪＆ピンクのオフショルドレスでまさに絵から飛び出したような美しさで会場を魅了した。【写真・動画】美スタイル際立つオフショルドレスで登場したMOMO。笑顔も素手なお姫様メイクほか写真韓国のビューティ＆ファッションスタイルマガジン『Allure Korea』が主