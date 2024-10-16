【韓国】 雇用統計（9月）08:00 予想2.5%前回2.4%（失業率) 【日本】 機械受注（8月）08:50 予想0.1%前回-0.1%（前月比) 予想3.9%前回8.7%（前年比) 【英国】 消費者物価指数（CPI）（9月）15:00 予想0.1%前回0.3%（前月比) 予想1.9%前回2.2%（前年比) 予想3.4%前回3.6%（コア・前年比) 小売物価指数（RPI）（9月）15:00 予想0.2%前回0.6%（前月比) 予想3.2%