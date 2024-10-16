【シリコンバレー時事】米アップルは１５日、小型タブレット端末「ｉＰａｄｍｉｎｉ（アイパッドミニ）」（画面サイズ８．３インチ）の新機種を２３日発売すると発表した。記憶容量１２８ギガバイト（ＧＢ）で４９９ドル（日本では７万８８００円）から。同社の生成ＡＩ（人工知能）「アップルインテリジェンス」に対応した。１５日から予約注文の受け付けを開始。４色展開で、記憶容量は５１２ＧＢを加え、３種類となった。