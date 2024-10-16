何かと偉そうなママ友に困っている、なんて人もいるかもしれません。そんな時、夫がママ友に反撃してくれたら助かりますよね。今回はそんな話を紹介します。育児にダメ出ししてくるママ友に…▽ ちなみにこのママ友は、その後このマンションから引っ越していったそうです……。（体験者：30代女性・主婦／回答時期：2024年5月）※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。