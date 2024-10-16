アメリカ政府は、国務長官と国防長官の連名でイスラエル政府にパレスチナ自治区ガザの人道状況の改善を強く求める書簡を送りました。アメリカ国務省ミラー報道官「ガザ地区での人道支援に対する私たちの懸念を明確にするためです」アメリカ国務省はガザでの人道支援について、「ピーク時から半分以下に減っている」と指摘し、支援レベルの引き上げを求めるためにイスラエル政府に書簡を送ったと明らかにしました。書簡はブリンケ