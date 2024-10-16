＜10月15日の出来高増加率２０銘柄＞ 順位 (銘柄コード)銘柄市場[ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ] 01 (2086) 農中ＳＰ５Ｈ 東証ETF [ 2,505.0 | 65,440 | 10 ] 02 (2087) 農中ＮＱ１Ｈ 東証ETF [ 2,564.5 | 26,620 | 10 ] 03 (2837) ＧＸ中小日株 東証ETF [ 2,357.0 | 756,288 | 528 ] 04 (2857) ｉＳ独国