＜10月15日の十字足示現銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1366) ｉＦ日経Ｗベ 東証ETF [ 292.0 | -2.01% ] (4599) ステムリム 東証グロース [ 360.0 | +0.84% ] (8798) Ａクリエイト 東証プライム [ 841.0 | -0.47% ] 解説：「十字足」とは、寄り引け同事線。始値と終値が同一値であった銘柄を言