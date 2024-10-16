＜10月15日の25日・75日移動平均線デッドクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1968) 太平電 東証プライム [ 5,190.0 | +0.19% ] (2208) ブルボン 東証スタンダード [ 2,351.0 | -0.59% ] (2410) キャリアデザ 東証プライム [ 1,757.0 | +0.68% ] (2433) 博報堂ＤＹ 東証プライム [ 1,193.5 |