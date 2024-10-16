＜10月15日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：39,910.55（+304.75） 高値：40,257.34 安値：39,910.55 ■東証プライム 値上がり銘柄数：1,200 値下がり銘柄数：386 横ばい銘柄数：56 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,723.57（+17.37） 出所：MINKABU PRESS