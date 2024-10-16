＜10月15日の25日・75日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1762) 高松グループ 東証プライム [ 2,938.0 | +2.69% ] (1885) 東亜建 東証プライム [ 1,020.0 | +0.39% ] (1963) 日揮ＨＤ 東証プライム [ 1,313.5 | -0.30% ] (2236) ＧＸＵＳ配当 東証ETF [ 1,305.0