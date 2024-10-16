＜10月15日の陽線包み足達成銘柄（買いシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (2015) ｉＦ米債７無 東証ETF [ 2,061.0 | +0.38% ] (2257) ｉＳＩＧ社債 東証ETF [ 212.2 | +0.33% ] (2317) システナ 東証プライム [ 376.0 | +2.73% ] (2338) クオンタムＳ 東証スタンダード [ 441.0 | +6.00% ] (23