16日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比940円安の3万8970円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 41896.67円ボリンジャーバンド3σ 40584.05円ボリンジャーバンド2σ 39910.55円15日日経平均株価現物終値 39418.00円5日移動平均 39271.42円ボリンジャーバンド1σ 39040.00円一目均衡表・転換線 38970.00円16日夜間取引終値 3