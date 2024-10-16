軽やかにアガリを連発。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」10月15日の第1試合では、U-NEXT Piratesの小林剛（麻将連合）が登板し、終盤での3連打で今期2勝目を挙げた。【映像】流れるように勝利した小林の戦いぶり今期4戦目の小林は、前回4着。チームも直近4戦はマイナスと、苦しい状況に陥りつつある。当試合は起家からKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（協会）、BEAST X・菅原千瑛（連盟）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・佐