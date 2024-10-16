河村勇輝のNBA挑戦１年目は、まずはGリーグで腕を磨くことが予想されるphoto by Getty Imagesメンフィス・グリズリーズと無保証のエグジビット10契約を結んだ河村勇輝（23歳）がまずは順調な形でNBAへの挑戦をスタートさせている。横浜ビー・コルセアーズ、日本代表の司令塔として活躍して来たポイントガードは、世界最高のバスケットボールリーグでもプレシーズン４戦に出場。ここまで平均16.9分のプレーで4.3得点、4.8アシス