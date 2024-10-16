プレシーズン４試合で存在感を示した河村勇輝photo by Getty Imagesメンフィス・グリズリーズと無保証のエグジビット10契約を結んだ河村勇輝（23歳）が、まずは順調な形でNBAへの挑戦をスタートさせている。Bリーグの横浜ビー・コルセアーズ、日本代表の司令塔として活躍して来たポイントガードは、世界最高のバスケットボールリーグでもプレーメイカーとしての力量の片りんを披露。まだプレシーズン（オープン戦）とはいえ、1