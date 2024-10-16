欧州サッカースタジアムガイド2024-2025第14回スタディオ・エンニオ・タルディーニ（Stadio Ennio Tardini）ロンドンのウェンブリー・スタジアム、マンチェスターのオールド・トラッフォード、ミラノのジュゼッペ・メアッツァ、バルセロナのカンプ・ノウ、パリのスタッド・ドゥ・フランス......欧州にはサッカーの名勝負が繰り広げられたスタジアムが数多く存在する。それぞれのスタジアムは単に異なった形状をしているだけで