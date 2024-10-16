チーム事情から見るドラフト戦略2024〜DeNA編プロ野球の一大イベント、ドラフト会議が10月24日に開催される。各球団はすでに指名選手をリストアップし、最終段階に入っていると思うが、チームの現状と将来を鑑み、今回のドラフトで本当に獲得すべき選手は誰なのか？今永昇太、トレバー・バウアーが抜けたなか、新戦力の台頭もあり３年連続Aクラス入りを果たしたDeNA。近年、安定した力を見せているDeNAだが、さらなる上を目指