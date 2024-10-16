¡ÚÀìÌç²È¤ÎÌÜ¡Ã·ª¸¶Í¦Â¢¡Û¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¡×¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢10·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè4Àá¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢ÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç1-1¤È°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÅª¤Ë¾¡¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë¤È¤Î°ìÀï¡¢¼«¿È¤âÂÐÀï·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÆüËÜÂåÉ½OB·ª¸¶Í¦Â¢»á¤Ï¡ÖÂÎ³ÊÅª¤Ë¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¤Û¤¦¤¬¾å¡×¤È¤Î¸«²ò¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡áFOOTB