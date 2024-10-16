ジョン・ヘイマン氏は確信「POは何も影響を与えない」ドジャース・大谷翔平投手は13日（日本時間14日）から始まったリーグ優勝決定シリーズに出場している。MVP争いで“ライバル”とされるフランシスコ・リンドーア内野手が所属するメッツと対戦。ニューヨークのメディアもドジャースタジアムを多く訪れ、このマッチアップに注目した。大谷は今季、レギュラーシーズンで54本塁打と130打点で2冠に輝いた。さらに史上初の「50本