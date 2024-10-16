2024年9月に発生した「令和6年 奥能登豪雨」の被害に伴い、全国各地から災害捜索を行う多くの救助犬が能登半島に派遣された。【写真】災害救助犬、いろんな犬種の犬たちが活躍しています静岡県警の要請を受け、静岡県に拠点を置く救助犬団体「認定NPO法人 災害救助犬静岡」（@drdshizuoka）からも、隊員6名と救助犬4頭が出動。X（旧Twitter）やInstagramに投稿された現地での様子に、大きな注目が集まった。猛暑のなか、海水や泥水
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