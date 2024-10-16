■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (260A) オルツ 東証グロース (3760) ケイブ 東証スタンダード (5885) ジーデップ 東証スタンダード (9264) ポエック 東証スタンダード (7351) グッドパッチ 東証グロース ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (7453) 良品計画 東証プライム (3276)