NY株式15日（NY時間15:21）（日本時間04:21） ダウ平均42775.79（-289.43-0.67%） ナスダック18285.55（-217.14-1.17%） CME日経平均先物39030（大証終比：-880-2.26%） 欧州株式15日終値 英FT100 8249.28（-43.38-0.52%） 独DAX 19486.19（-22.10-0.11%） 仏CAC40 7521.97（-80.09-1.05%） 米国債利回り 2年債 3.948（-0.008） 10年債4.026（-0.075） 30年債4.314（-