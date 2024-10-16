Pixelスマホ・タブレットにAndroid 15の正式版が提供開始！新機能「October Pixel Drop」や2024年10月分セキュリティパッチも案内既報通り、Googleが開発しているスマートフォン（スマホ）やタブレットなど向けプラットフォーム「Android」の最新バージョン「Android 15（開発コード名：VanillaIceCream）」（ http://android.com/15 ）の正式版を2024年9月3日（火）にリリースしています。まずはAOSP（Android Open Source Projec