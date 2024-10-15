【ニューヨーク時事】米航空機大手ボーイングは１５日、米当局に提出した資料で、新規株式発行や大手銀行からの融資枠の設定などにより、総額で最大３５０億ドル（約５兆２０００億円）を調達する方針を明らかにした。同資料などによると、ボーイングは新規株式発行などを通じ、今後３年で最大２５０億ドルの調達を計画。これとは別に複数の大手銀行との間で、総額１００億ドルに上る融資枠の設定で合意した。