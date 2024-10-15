JR九州によると、15日午後8時48分ごろ、鹿児島線海老津〜教育大前で特急ソニック55号（博多 午後8時20分発大分行き）がイノシシと衝突した。この影響で同10時20分現在、同線や日豊線のダイヤが乱れている。