◇W杯北中米大会アジア最終予選C組日本1―1オーストラリア（2024年10月15日埼玉スタジアム）サッカー日本代表（FIFAランク16位）は15日、26年W杯北中米大会アジア最終予選でオーストラリア代表（同25位）と1―1のドロー。途中出場のMF中村敬斗（Sランス）が1点リードを許した後半31分に相手のオウンゴールを誘発。勝ち点1獲得したが開幕4連勝を逃し、同予選初失点＆国際Aマッチでの連続無失点が6試合（没収試合のぞく）で