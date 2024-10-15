歌手の近藤真彦（６０）が１５日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！３時間ＳＰ」（火曜・午後８時）に出演した。この日の特集は「イケおじＶＳズケズケ女子」。この日、「僕は変に思わないでほしいんですけど、潔癖が入っちゃってて」と話し出した近藤。「お鍋とかは平気だったり、屋台でハシをみんなで（共有）も平気だけど、トイレとお風呂だけはダメで。異常で自分でも嫌なんですよ」と続けると、「ゴルフ場でお